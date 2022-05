Acolhimento de refugiados. Governo acusa Câmara de Setúbal de não querer protocolo com o ACM

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes © José Sena Goulão/Lusa

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, revelou esta terça-feira que o Governo tentou reunir com a autarquia de Setúbal para estabelecer um protocolo com o Alto Comissariado para as Migrações, mas a câmara não quis.

"Houve, na última semana, uma tentativa, mais uma vez, de haver reunião com a Câmara Municipal para que houvesse um protocolo com o ACM para acolhimento de cidadãos deslocados da Ucrânia", afirmou Ana Catarina Mendes numa audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sobre o acolhimento de refugiados em Portugal, em que também marca presença a secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, Isabel Almeida Rodrigues.

A ministra lembrou ainda que "foi criada logo em março uma task force que reúne todos os organismos do Estado, do SEF à proteção civil, à saúde, à educação, à Segurança Social, à Autoridade Tributária, ao ensino superior, para que as pessoas possam ter uma plena integração".

"Basta a situação de vulnerabilidade em que cá chegam: é preciso dar-lhes conforto e soluções para as usas vidas, seja por pouco ou por muito tempo, porque nenhum de nós sabe quando é que este conflito vai terminar", disse.