Cravinho nega que tenha sido pedida autorização para gastos extra no Hospital Militar

O ministro Gomes Cravinho garante que a tomada de conhecimento da derrapagem do custo das obras de recuperação do Hospital Militar não implicou uma autorização do gasto de dinheiro em excesso e nega que no documento que recebeu fosse pedida qualquer autorização de despesa adicional.

O ofício que recebeu em março de 2020 e que demonstrava que a despesa inicial não ia poder ser cumprida, adianta, não pode ser confrontado como um "pedido de autorização de despesa", garantiu em resposta à deputada Paula Cardoso.

Já depois de ter acusado a parlamentar de "criatividade jurídica" na forma como colocou a pergunta - e depois de ter ouvido o PSD defender que já não tem condições para continuar no Governo -, Gomes Cravinho assinalou que o ofício em causa não era "muito claro".

Para defender-se, citou também um relatório da Inspeção-Geral de Defesa Nacional em que é precisado que não foi "evidenciado" qualquer "pedido expresso" de autorização à tutela.

"Há uma inexistência de qualquer formalização do pedido de autorização para a tutela, com indicação de valores, fontes de financiamento ou cabimentos enunciados", pelo que, argumenta o governante, não há "pressupostos jurídicos" para assumir que foi pedida qualquer autorização de despesa.

No decorrer da audição, pelo Chega, André Ventura repetiu a acusação de que Gomes Cravinho "mentiu" ao Parlamento - algo de que o ministro já admitiu não ter gostado "mesmo nada" -, uma vez que foi "informado" dos custos adicionais. Sem querer discutir o que é uma "autorização tácita", o líder do Chega acusa o antigo ministro da Defesa de "ter autorizado" a despesa, perante a incredulidade de Cravinho.

Ventura atacou também a argumentação de que o dinheiro foi gasto para garantir a receção de doentes Covid-19, assinalando que nas instalações estão agora a ser recebidos "refugiados ucranianos", o que encara como um mau uso de dinheiro público. "Acho que o próximo Congresso do PS até devia ser lá", ironizou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, é ouvido esta tarde na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Apesar da natureza desta reunião, o ministro tem sido confrontado com a polémica em torno da derrapagem das contas na recuperação do Hospital Militar de Belém.