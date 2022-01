Por Guilherme de Sousa 30 Janeiro, 2022 • 22:38 Partilhar este artigo Facebook

Jerónimo de Sousa foi o primeiro líder partidário a reconhecer a derrota eleitoral. Numa altura em que ainda se contavam votos, o secretário-geral comunista, lamentava a perda "significativa" de deputados.

"O resultado obtido pela CDU nas eleições traduz uma quebra eleitoral com significativas perdas de deputados", lamentou. A CDU falha a eleição de deputados importantes no quadro do parlamento, como António Filipe, vice-presidente da Assembleia da República, e João Oliveira, dirigente do PCP e cabeça de lista por Évora. Além disso, a bancada da CDU perde a representação institucional dos deputados do PEV, como José Ferreira.

"Neste quadro mais difícil, a CDU reafirma a sua determinação de prosseguir e intensificar em defesa dos trabalhadores e do povo", acrescentou Jerónimo de Sousa, sublinhando depois, em resposta à TSF, que ainda não tinha falado com o secretário-geral socialista.

"Não falei com António Costa. Falarei quando for possível", disse, salientando que "a convergência não é uma palavra maldita".

