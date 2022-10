Acordo da concertação social é bom ou mau? "É o possível", respondem patrões e sindicatos

O primeiro-ministro, António Costa, com o presidente Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva © José Sena Goulão/Lusa

Os parceiros sociais recusam classificar o documento conseguido na concertação social como "bom" ou "mau". Nas palavras de patrões e sindicatos, é "o acordo possível".

"O Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade" foi assinado, este domingo, pelo Governo e pelos parceiros, no Palácio da Foz, em Lisboa. No discurso feito logo após a assinatura do documento, António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), falou em falta de ambição e defendeu que é preciso ir mais além, nos próximos orçamentos.

"É um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Temos quatro orçamentos no horizonte temporal de validade deste acordo", lembrou, expressando a vontade de que se consiga fazer, nos próximos quatro anos, aquilo para o qual agora não houve ambição suficiente.

Também o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa, afirmou que o acordo fica aquém, mas destacou a aprovação de medidas como a mitigação dos custos de fertilizantes, rações e gasóleo agrícola.

"Estas medidas não chegam. São insuficientes, é um facto. Mas a imprevisibilidade do futuro e a complexidade do conjunto obrigam-nos a todos a dar um passo de cada vez", notou.

Os representantes dos patrões criticaram a forma apressada como decorreram as negociações, defendendo que tudo deveria ter sido feito "de forma diferente", mas, para o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, é importante que se tenha conseguido alcançar entendimentos.

"Houve, de facto, concertação. Houve um tentar aproximar posições - e isso é extremamente de salutar -, quer no que diz respeito às medidas transversais, quer no que diz respeito às medidas setoriais do turismo, medidas essas que nós há muito tempo reivindicávamos", sublinhou.

Mário Mourão, secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), a única central sindical que assina o acordo, referiu que, apesar de tudo, foram conseguidas "vantagens inegáveis para os trabalhadores", mas admitiu que ainda há um percurso pela frente.

"Uma caminhada - que, por vezes, pode ser algo acidentada -, em que a UGT vai estar permanentemente empenhada e continuará a monitorizar, com objetivos intransigentes de garantir a recuperação do poder de compra dos trabalhadores, dos reformados, dos pensionistas", afirmou.

O líder da UGT fez ainda questão de agradecer à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, "o empenho e a resiliência" que mostrou nas negociações.

Bem expressa fica a ausência da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) acusada, pelos presentes na sala, de "falta de vontade" para chegar a acordo.