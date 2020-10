Acordo de bloco central para contratação pública pode estar para breve

© Filipe Amorim/Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 08 Outubro, 2020 • 12:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD rejeita falar em negociações, mas o fundo resume-se a uma questão de português: há conversas e também já há entendimentos para a revisão do novo código de contratação pública.

As reuniões têm decorrido em segredo e foram comunicadas esta quinta-feira aos deputados sociais-democratas na reunião da bancada. Desde junho que um grupo de trabalho alargado tem reunido com o PS para revisão do novo código de contratação pública.

De acordo com o que a TSF apurou, do lado do PSD, as reuniões não são ao mais alto nível, ou seja, diretamente com Rui Rio, mas com Luís Marques Guedes, Carlos Peixoto, Jorge Mendes e ainda o vice-presidente do partido Nuno Morais Sarmento.

No entanto, no plenário dos deputados não foram abordados os avanços que o PSD conseguiu fazer junto do governo com um diploma que é caro a Rui Rio que várias vezes tem vindo a público alertar para a necessidade do bom uso e controlo dos dinheiros públicos.

Numa intervenção para a bancada, o deputado Carlos Peixoto frisou, no entanto, que não existe nenhuma posição oficial do partido e que, para já, o que existe é um "anteprojeto".

Depois de a informação ter sido transmitida aos deputados, um reparo vindo da bancada para a necessidade de a direção necessitar de articular melhor a comunicação com os deputados para que não sejam surpreendidos com notícias deste género pela comunicação social.

Recorde-se que no caso das alterações ao regimento da Assembleia da República, a maioria dos deputados foi apanhada de surpresa pelas propostas do próprio partido.

"Não são negociações"

À saída da reunião, o líder parlamentar do PSD antecipou-se às perguntas dos jornalistas e abordou diretamente o tema, confessando que o partido "foi desafiado" pelo governo depois de o diploma ter descido à comissão sem votação.

Mas aquilo que Adão Silva faz mesmo questão de frisar é que "não há mesmo negociação". "Há alguns artigos em que dizemos que nesta matéria não transigiremos mesmo", nota Adão Silva.

É uma questão de português: não há negociações, mas há conversas; não há acordo, há entendimento, para já, sobre várias propostas para o novo código de contratação pública.

"Dizem-me que cerca de 95% das objeções foram acolhidas, manifestar as nossas críticas e o nosso sentido construtivo", adianta o líder parlamentar do PSD sem querer detalhar o que é que foi ou não acolhido pelo PS, até porque há ainda espaço para que qualquer deputado do PSD possa fazer contribuições.

No entanto, apesar de reiterar que não se trata de negociação, Adão Silva nota que há "linhas vermelhas" que não são possíveis de ultrapassar. Não diz quais são, mas a conclusão é lógica: se forem ultrapassadas, o PSD não votará favoravelmente o diploma.

De resto, o partido assume-se mesmo como "um travão" à proposta de lei entregue pelo governo, ainda que tenha sido o PSD a ser desafiado pelo executivo para se sentar à mesa para conversar.

O que diz o PS?

A tónica é a mesma, nem PS nem PSD querem passar a ideia de "negociações de bloco central". João Paulo Correia prefere falar em "conversações".

"O PSD foi um dos partidos que apresentou propostas e PS já manifestou concordância relativamente a essas propostas. Não houve uma negociação, há sim uma conversação", nota o parlamentar socialista.

Adianta ainda o vice-presidente da bancada do PS que "as conversações" são mantidas com todos os partidos com o objetivo de chegar a um compromisso que "cumpram os objetivos da máxima transparência e da minimização da burocracia".