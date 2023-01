Acordo entre Iniciativa Liberal e PSD é "linha vermelha" na Madeira

© TSF

Nuno Morna, responsável da Iniciativa Liberal (IL) na Madeira, admite que tem "expectativas de entrar no Parlamento Regional da Madeira", onde nunca foi eleito nenhum deputado liberal. No entanto, rejeita completamente um acordo com PSD da Madeira, afirma, entrevista à TSF na VII Convenção da IL.

"Miguel Albuquerque é um estadista socializante. E por isso é a máquina do Estado, a toda a estrutura do Estado, o que o identifica muito mais com socialismo, coisa que nós não somos. Somos liberais, não somos socialistas."

"O PSD da Madeira não tem nada a ver com o PSD nacional", reforça. "É um partido de culto socialista, de culto da personalidade, de culto da ajuda do Estado, do subsídio. do cheque, da manutenção do status quo, da cedência aos poderes económicos que mandam mais do que muitas vezes o próprio poder político."

"Esta é a minha opinião. Não sou apologista de qualquer tipo de acordo. É uma linha vermelha para mim qualquer tipo de acordo com o PSD da Madeira."