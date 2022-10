Acordo para gasoduto prejudica Portugal? Governo fala em "falácias" e exalta "vitória para o país"

O secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O secretário de Estado dos Assuntos Europeus defende que são falaciosos os discursos que acusam o Governo de ter prejudicado os interesses nacionais, com o acordo, alcançado com França e Espanha, para o transporte de energia.

Ouvido esta sexta-feira, na Assembleia da República, no início da apreciação em especialidade do Orçamento do Estado para 2023, Tiago Antunes sublinhou que o acordo conseguido, após uma reunião entre António Costa, Emmanuel Macron e Pedro Sánchez, foi "uma importante vitória para o país".

O acordo foi alcançado na última semana, em Bruxelas, pelos líderes português, espanhol e francês, António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron, e prevê um "corredor", por mar, entre Barcelona e Marselha (em vez de uma travessia pelos Pirenéus), assim como uma ligação entre Celorico da Beira e Zamora.

"Não foi posto, minimamente, em causa aquilo que vinha do passado em relação a interligações elétricas pelos Pirenéus", esclareceu o governante, durante a audição. "Isso não foi, sequer, objeto da reunião [entre os líderes dos três países]. Isso vinha de trás e mantém-se, o que já foi até confirmado pelas ministras espanhola e francesa da energia. Portanto, é um argumento falacioso", frisou.

Tiago Antunes sublinhou também que a ideia de que o acordo obtido prejudica as energias renováveis portuguesas é "completamente descabida". "Pelo contrário, valoriza. Ao ser um pipeline de um gasoduto preparado para hidrogénio verde, valoriza o nosso potencial renovável", referiu.

"Se estivéssemos a falar de um pipeline apenas para gás, o que aconteceria é que o gás chegava a Portugal, provavelmente por Sines, passaria pelo pipeline e chegaria à Europa. Mas nós seríamos um mero ponto de passagem de um produto que não era nosso, de uma matéria-prima que não era nossa", notou o governante.

"Pelo contrário, com o hidrogénio verde, nós temos um potencial enorme de produzir (...) e, portanto, de exportarmos uma matéria-prima feita cá, com muito maior valor acrescentado. Valoriza o nosso mercado de renováveis", insistiu.

Tiago Antunes acusa, por isso, a oposição de "tentar encontrar argumentos" para "dizer mal de uma coisa que é essencialmente boa". "É lamentável que não consigam reconhecer como este acordo desbloqueou um impasse, uma resistência de anos da França."

O secretário de Estado dos Assuntos Europeus abordou ainda o acordo para a energia com a Nigéria, país que tem falhado o fornecimento de gás que fora negociado.

Confrontado com as críticas da oposição, Tiago Antunes desculpou-se afirmando que o Governo não pode prever a ocorrência dos desastres meteorológicos que levaram a estas falhas de abastecimento.

"Portugal precaveu-se, justamente, tendo contratos de longo prazo com a Nigéria que garantem uma segurança de abastecimento", indicou.

"Não podemos é antecipar a existência de situações absolutamente excecionais do ponto de vista meteorológico e os impactos que isso tem. É o chamado 'act of God''. (...) Para isso, de facto, não nos podíamos ter precavido", alegou o secretário de Estado.

A Nigéria avisou, recentemente, que vai sofrer mais falhas na entrega de gás natural liquefeito a Portugal. O país informa que a quebra se deve às cheias que atingiram o território nigeriano e que deverão provocar uma redução substancial na produção e fornecimento desta forma de energia.