Acordo sobre descentralização pode estar iminente. Líder da ANMP diz que falta apenas "afinar detalhes"

A presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro

Saiu fumo branco no final do encontro extraordinário do conselho-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) realizado, na terça-feira, por iniciativa dos autarcas do PSD e, por isso, pode estar iminente um acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios relativamente ao processo de descentralização. O Jornal de Notícias escreve que as reivindicações dos presidentes de câmara foram atendidas e, nesse sentido, o entendimento entre o Governo e os autarcas está praticamente garantido, faltando apenas limar alguns detalhes.

Segundo o JN, na proposta apresentada aos presidentes de câmara, o Executivo liderado por António Costa compromete-se a financiar a reabilitação das escolas a 100% até 2027, com possibilidade de estender até 2029.

Ainda na Educação, o documento prevê um aumento nos valores disponibilizados para as refeições escolares, manutenção das escolas e funcionários, assumindo ainda o Governo o pagamento das despesas com trabalhadores, como os seguros de acidentes de trabalho e a substituição de funcionários que tenham saído, medida que também abrange o setor da Saúde.

Neste âmbito, o Executivo compromete-se a reabilitar os centros de saúde, com a lista de requalificações a ter de ficar fechada até ao final deste ano. Outra das medidas prevê uma alteração ao decreto-lei da descentralização de 2019, que vai permitir que os profissionais de saúde possam conduzir veículos municipais. De destacar ainda a eliminação da avaliação da qualidade de gestão dos municípios por parte das administrações regionais de saúde e o pagamento, a cargo do Governo, dos arranjos exteriores e de jardinagem nos centros de saúde.

A presidente da ANMP garantiu que há uma grande convergência e união em relação às opções que estão a ser feitas com o Governo em matéria de descentralização, faltando apenas "afinar detalhes".

"A mensagem geral que posso tirar é de grande apoio e sintonia com o trabalho que tem sido e está a ser feito. Há uma grande convergência e união, junto de todos os membros dos dois órgãos [Conselho Geral e Conselho Diretivo da ANMP] e de validação de tudo o que está a ser feito, todas as opções que estão a ser feitas bilateralmente entre a Associação e o Governo", destacou.

No final da reunião de Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, disse aos jornalistas que "falta agora afinar alguns detalhes" para poderem validar e assinar o acordo que "registe as condições que estão agora estabilizadas".

"Temos estado a trabalhar muito intensamente com o Governo, no sentido de avançarmos com as respostas necessárias para estabilizar algumas das reivindicações em matéria de descentralização de competências, focada neste momento na área da educação e da saúde", acrescentou.

De acordo com a também presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, só mais tarde será trabalhada em detalhe a descentralização de competências na área da ação social, uma vez que poderão ser assumidas, para quem pretender, a partir de 01 de janeiro do próximo ano.

"A neutralidade já está ultrapassada, uma vez que o Governo está a transferir mais verba para os municípios, do que estava previsto em orçamento de Estado. Portanto, já está mais do que compensada e a favor dos municípios essa neutralidade", alegou.

A presidente da ANMP evidenciou que está a ser levada a cabo "uma reforma significativa, com profundas alterações", o que faz com que "vão sendo detetados alguns problemas que têm de ser sanados, na articulação entre os vários níveis: autarquia, administração desconcentrada e o próprio Governo".

"Temos sentido grande sintonia entre as reivindicações que estão a ser colocadas e as respostas que estão a ser trazidas pelo governo", apontou.

Para já, ficaram apenas acertados os pormenores relativamente à descentralização de competências nas áreas da saúde e da educação. Quanto à ação social, só mais tarde serão trabalhados os detalhes, na medida em que, quem pretender, possa assumir as mesmas a partir de 1 de janeiro de 2023.

Também o presidente do Conselho Geral da ANMP, Carlos Moedas, sublinhou que todos reconhecem "o excelente trabalho do conselho diretivo".

"A próxima reunião é dia 20, para analisar melhor a documentação e, através de sugestões que saíram daqui, que o próprio Conselho Diretivo seja mandatado para poder avançar nesta negociação", informou.

O também presidente da Câmara Municipal de Lisboa disse ser um defensor da descentralização total destas atividades de proximidade e espera que "o problema do envelope financeiro seja sanado" e que "se chegue a acordo muito rapidamente".

Aos jornalistas disse ainda que ficou agendado, para 17 de setembro, o Dia Nacional dos Autarcas, que pretende ser um grande encontro de autarcas, onde poderão falar de descentralização, entre outros assuntos.