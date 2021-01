Acusações a sociais-democratas. PSD diz que Costa está desorientado e tem falta de cultura política

André Coelho Lima (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

As críticas do primeiro-ministro a Paulo Rangel, Miguel Poiares Maduro e Ricardo Baptista Leite, no caso da escolha do procurador europeu, motivaram o PSD a apontar o dedo António Costa, por "falta de cultura política" e de "desorientação".

António Costa acusou, na quinta-feira, os três sociais-democratas de fazerem uma campanha contra Portugal. O PSD anunciou que vai apoiar uma queixa-crime contra o líder do Governo, e André Coelho Lima, vice-presidente dos sociais-democratas, diz que António Costa deve estar desorientado.

"O senhor primeiro-ministro tomou uma decisão - que não foi a mais correta - de segurar até ao limite razoável os seus ministros, mesmo quando há factos que justificam que houvesse consequências políticas a retirar da sua atuação. Talvez até já se tenha arrependido da sua situação e está desorientado."

Na perspetiva de André Coelho Lima, "o país não pode ter um primeiro-ministro desorientado numa altura destas, em que estamos a começar a presidência da União Europeia e em que temos a pandemia nos números em que temos".

"É uma altura em que precisamos de equilíbrio, em que precisamos de serenidade, e aquelas declarações são revelação de tudo, menos disso. São reveladoras até de uma falta de cultura política."

Para André Coelho Lima, o papel da oposição é também fazer críticas. "É suposto que quem faz fiscalização e o escrutínio da atividade do Governo manifeste as discordâncias. Não é suposto considerar que as pessoas que o fazem, independentemente dos patamares, sejam eles nacionais ou internacionais, façam parte de uma conspiração contra os interesses nacionais."

O vice-presidente do PSD remata: "Até custa admitir [esta compreensão política] num político experiente como António Costa."