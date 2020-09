Adão Silva mantém candidatura à liderança da bancada do PSD

© Mário Cruz/Lusa

Por Lusa/TSF 07 Setembro, 2020 • 19:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro vice-presidente da bancada do PSD, Adão Silva, disse esta segunda-feira à Lusa que será candidato nas eleições para a liderança do grupo parlamentar marcadas para 17 de setembro, mantendo a intenção anunciada em março.

Contactado pela Lusa, o deputado Adão Silva remeteu a apresentação da sua lista para a próxima semana, mas afirmou que irá manter os nomes anunciados há seis meses, e que passam pela continuidade dos atuais 'vices' de Rui Rio - Carlos Peixoto, Luís Leite Ramos, Clara Marques Mendes, Ricardo Baptista Leite e Afonso Oliveira - e acrescentando como novidade nas vice-presidências a deputada Catarina Rocha Ferreira.

O presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, convocou esta segunda-feira as eleições para escolher a futura direção da bancada para 17 de setembro, com a apresentação de candidaturas até dois dias antes.

Estas eleições para escolher o sucessor de Rui Rio como líder parlamentar chegaram a estar marcadas para março, mas foram adiadas devido à pandemia de Covid-19 e, depois, para a atual direção concluir a reestruturação administrativa no grupo parlamentar e na sede.

De acordo com a convocatória a que a Lusa teve acesso, a eleição da Comissão Permanente dos Coordenadores e Vice-Coordenadores da Direção do Grupo Parlamentar decorrerá entre as 15h00 e as 18h00 de 17 de setembro, na Assembleia da República, e as listas devem ser apresentadas até às 18h00 do dia 15 de setembro.

Quando as eleições para a direção da bancada estiveram marcadas para 19 de março - Rio tinha assegurado que deixaria o cargo depois do congresso e de concluir uma reorganização interna -, o primeiro vice-presidente do grupo Adão Silva apresentou-se então como o único candidato.

Rui Rio foi eleito líder da bancada do PSD em 06 de novembro do ano passado por 89,87% dos votos, cargo a que concorreu sem oposição. Na eleição, votaram os 79 deputados do PSD, tendo 71 votado "sim" e registando-se seis votos brancos e dois nulos.

Rui Rio tem atualmente seis vice-presidentes na direção da bancada (menos um do que teve o seu antecessor, Fernando Negrão): como primeiro 'vice' o deputado e agora candidato à sua sucessão, Adão Silva (Bragança), seguindo-se Carlos Peixoto (Guarda), Luís Leite Ramos (Vila Real), Clara Marques Mendes (Braga), Ricardo Baptista Leite (Lisboa) e Afonso Oliveira (Porto).

Adão Silva e Carlos Peixoto transitaram da anterior direção parlamentar, liderada por Fernando Negrão, enquanto Luís Leite Ramos já tinha sido 'vice' sob a presidência de Hugo Soares.

Nos últimos meses, a direção da bancada alargada registou duas 'baixas' com a demissão de Álvaro Almeida das funções de coordenador na Comissão de Saúde e de vice-coordenador na Comissão de Orçamento e Finanças e de Pedro Rodrigues do cargo de coordenador da bancada na Comissão de Trabalho e Segurança Social, este último invocando "falta de confiança" do presidente do partido e do grupo parlamentar, Rui Rio.