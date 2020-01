Adiada decisão sobre retirada de confiança política a Joacine

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Por Inês André Figueiredo 18 Janeiro, 2020 • 14:08

Joacine Katar Moreira não ficará a saber neste Congresso se perde ou não a confiança política do Livre.

A resolução da assembleia do partido foi votada no IX Congresso e venceu a proposta B por dois votos, o que resulta no adiamento da decisão. A proposta A contou com 50 votos, contra 52 da proposta B.

Com esta decisão, os órgãos que vão ser eleitos pelo IX Congresso do Livre terão nas mãos a decisão sobre o futuro de Joacine no Parlamento.

Durante a manhã, Rui Tavares foi um dos vários congressistas a anunciar a preferência de adiar a decisão.

"Vou apoiar a proposta B (...) e os órgãos que vêm a seguir saberão falar acerca dos melhores procedimentos", frisou, referindo que "os próximos órgãos saberão concluir e não prolongar nem arrastar esta questão, porque o Livre tem o dever de defender os seus princípios com firmeza e o direito de sentir a sua consciência tranquila".