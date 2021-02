Adiar autárquicas? PS considera "prematuro" e lembra "mobilização" nas presidenciais

José Luís Carneiro é secretário-geral adjunto do PS © Mário Cruz/Lusa

Por Francisco Nascimento 10 Fevereiro, 2021 • 19:13

O secretário-geral Adjunto do PS diz que é prematuro falar em adiamento das eleições autárquicas. Depois da reunião com o Presidente da República, José Luís Carneiro admitiu que não compreende a posição de Rui Rio, e lembrou que os portugueses se mobilizaram nas eleições presidenciais.

"É prematuro porque estamos a tratar do estado de emergência. Por outro lado, temos de lembrar que tivemos uma eleição presidencial que ficou marcada por uma grande mobilização dos portugueses, em condições de grande limitação", recordou.

José Luís Carneiro referiu ainda que a democracia não está suspensa durante a crise pandémica.

O presidente do PSD, Rui Rio, admitiu que o partido vai "pensar a sério" sobre a necessidade de um adiamento das eleições autárquicas, previstas para setembro ou outubro de 2021.

José Luís Carneiro ouviu as palavras do líder social-democrata e acusa-o de ter medo da oposição interna. "Não compreendemos como é que em fevereiro, o Dr. Rui Rio esteja com olhos postos em setembro ou outubro. Talvez o líder da oposição esteja com receio de se confrontar com a oposição interna", atirou.

Já sobre o confinamento, José Luís Carneiro admitiu que a medida pode prolongar-se até ao final de março.

"O confinamento não deve ter exceções, e manter-se-á, pelo menos, até meados de março. Depois deve-se avaliar a continuidade da medida até ao final de março. As medidas têm produzido resultados encorajadores", sublinhou.

O secretário-geral Adjunto do PS apelou ainda ao Governo que dê uma resposta económica e financeira, para apoiar as empresas e as famílias.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terminou mais uma ronda de audiências com os partidos políticos antes de enviar ao parlamento o projeto de decreto que renova o estado de emergência até ao início de março.