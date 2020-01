Adolfo Mesquita Nunes apoia João Almeida. "Não me faz confusão o CDS assumir-se de direita"

Adolfo Mesquita Nunes © Carlos Costa/Global Imagens

Adolfo Mesquita Nunes vai apoiar João Almeida na corrida à liderança centrista que se disputa este mês, no congresso agendado para os dias 25 e 26, em Aveiro.

"Por causa do diagnóstico que faz e sobretudo na convicção de que não é necessário voltarmos a travar o debate das correntes ideológicas do CDS e de que nos desviámos e que agora temos de voltar aos valores fundacionais", justifica em entrevista ao Observador.

"O que não significa que não seja amigo do Filipe Lobo D"Ávila", ressalva o ex-vice-presidente do CDS. Ou de Francisco Rodrigues dos Santos.

"Um candidato não é apenas a sua moção nem o seu discurso de apresentação. É também o tom, o seu imaginário, aquilo que o galvaniza, aquilo que são as suas prioridades, aquilo que é a sua forma de estar, quem são os seus apoiantes, o que é que os seus apoiantes veem nele", nota.

Para Adolfo Mesquita Nunes, não faz sentido perpetuar o debate interno sobre o rumo do partido ou sobre quem é que se desvia, ou não, das ideologias do CDS. "Eu sou de direita. Não me faz confusão nenhuma que o CDS diga que é de direita e que se assuma de direita.", diz