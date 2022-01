Adolfo Mesquita Nunes declara que vai votar na Iniciativa Liberal

Adolfo Mesquita Nunes © Maria João Gala/Global Imagens

O antigo vice-presidente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes anunciou na segunda-feira à noite que vai votar na Iniciativa Liberal (IL) nas eleições legislativas, dizendo que é única solução partidária que "traz os instrumentos de criação de riqueza".

"Nos últimos dois anos este espaço do reformismo sensato foi ocupado pela IL e é, nesta campanha, a única que traz os instrumentos para a criação de riqueza que é preciso para depois podermos todos discutir a distribuição de riqueza", disse Adolfo Mesquita Nunes, na SIC Notícias.

De acordo com o ex-militante democrata-cristão, é preciso uma força na Assembleia da República ou no Governo que "obrigue Rui Rio a fazer as reformas que são necessárias".

"Acho que nestas eleições, depois destes últimos dois anos, [a IL] merece o meu voto de confiança", indicou.

O ex-deputado do CDS-PP admitiu, no entanto, que não concorda com tudo o que a IL defende, destacando divergências ao nível de medidas sociais.

