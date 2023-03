Advogado dos 13 militares da Marinha lamenta falta de imparcialidade de Gouveia e Melo

© João Homem Gouveia/Lusa

Paulo Graça, um dos advogados dos 13 militares da Marinha que recusaram fazer uma missão no navio Mondego, alegando condições de segurança, viu a entrevista de Gouveia e Melo à SIC Notícias e sublinha que o almirante continua a fazer juízos na praça pública, ao ter classificado, antes desta entrevista, o caso como desobediência.

"O facto de o senhor almirante dizer que houve uma situação de desobediência significa que ele já qualificou os factos, já entendeu que os factos relevantes eram aqueles que terão sido dados a conhecer, sem conhecer os factos que os marinheiros terão suscitado no momento. Perante a Marinha, estamos numa situação em que o processo de natureza imparcial é praticamente impossível. Toda a Marinha de guerra portuguesa percebeu para que lado o vento sopra e eu não estou a ver imparcialidade", explica à TSF Paulo Graça.

Sobre as afirmações de Gouveia e Melo de que os 13 marinheiros poderiam ter feito chegar as suas preocupações ao gabinete do chefe da Armada antes de terem recusado participar na missão, o advogado defende que isso seria ir contra a própria hierarquia.

"A legislação militar impede um militar de saltar a hierarquia. Se eu, ao invés de fazer passar um qualquer protesto pelo meu imediato superior hierárquico, violar a hierarquia, incorro em infração disciplinar", acrescenta Paulo Graça.

O advogado deixa um desafio ao almirante: "Desafio ao senhor almirante, que disse que este é um processo público, a permitir que os marinheiros possam fazer uso de toda a prova que lhes seja conveniente para fazer prova daquilo que têm que fazer. Espero que o senhor almirante não se venha escudar na suposta confidencialidade de alguns elementos de prova para evitar que os marinheiros se possam defender cabalmente das acusações que lhes estão a ser feitas."

"Os episódios que se terão passado no dia 11 de março não estão corretamente contados, existem várias omissões e esperemos que, de forma pública, este é um processo que haveria em que a sociedade portuguesa o acompanhasse de forma pública, veremos se houve ou não houve desobediência", sublinha o advogado.

O chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, nega ter dado um raspanete público aos militares do NRP Mondego que recusaram embarcar para uma missão. Em entrevista à SIC Notícias, garante apenas que falou "à guarnição toda" e "com emoção".