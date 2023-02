Afinal, é pela abstenção que o PS vai viabilizar a proposta de inquérito do BE à TAP

© Steven Governo/Global Imagens (arquivo)

O Grupo Parlamentar do PS esclareceu esta quarta-feira que viabilizará a proposta de inquérito parlamentar do BE sobre a TAP através da abstenção, corrigindo a posição assumida esta tarde no plenário pelo deputado socialista Carlos Pereira.

Numa nota enviada à agência Lusa, após as "notícias vindas a público", a bancada socialista afirma ter sido "um lapso" o anúncio feito hoje no plenário da Assembleia da República pelo vice-presidente do grupo parlamentar Carlos Pereira de que o partido votaria a favor da proposta do BE.

"O Grupo Parlamentar do PS não mudou de opinião face à Comissão de Inquérito Parlamentar proposta pelo Bloco de Esquerda e que expressou, publicamente, em tempo útil", refere a nota enviada à Lusa, reafirmando que "viabilizará esta Comissão de Inquérito através da abstenção".

A notícia de que o PS iria viabilizar pela abstenção a proposta de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à TAP foi avançada pelo líder parlamentar do partido no passado dia 10 de janeiro.

No início do debate de hoje, o socialista Carlos Pereira falara em voto "a favor" da proposta bloquista, no que foi interpretado como uma mudança de posição, mas que o Grupo Parlamentar do PS atribuiu agora a "um lapso".

"Não votaremos a favor da comissão de inquérito do Chega e votaremos a favor da do Bloco de Esquerda", respondeu, durante o debate, o deputado do PS Carlos Pereira, levando o PSD a acusar os socialistas de mudarem de posição.