Afinal, quem lidera pasta do novo aeroporto? "Não houve nenhuma alteração na orgânica do Governo"

© Paulo Cunha/Lusa

Por Francisco Nascimento 28 Julho, 2022 • 15:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No Governo "não houve nenhuma alteração na orgânica" e a pasta do novo aeroporto de Lisboa continua na mão de Pedro Nuno Santos e não sob liderança de António Costa. O líder do PSD, Luís Montenegro, não reconhece "autoridade política" ao ministro das Infraestruturas, quer falar com António Costa, mas Mariana Vieira da Silva não vê razões para haver alterações.

No briefing do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência foi questionada sobre quem lidera o dossier do aeroporto, já depois de o Expresso ter noticiado que António Costa puxou a pasta para si próprio, retirando-a da alçada de Pedro Nuno Santos.

"Não houve nenhuma alteração na orgânica do Governo nem no que diz respeito às funções e responsabilidades de cada um dos ministros, nem no que diz respeito às funções de coordenação transversal que o primeiro-ministro tem sobre o Governo", atirou a ministra.

Mariana Vieira da Silva acrescentou que toda a polémica em torno do novo aeroporto de Lisboa "é para comentário política", algo "que não faz", recusando responder diretamente a Luís Montenegro.

A número dois do Governo, que desempenha agora o papel de primeira-ministra, durante as férias de António Costa, foi ainda questionada sobre uma nova reunião com o PSD, mas disse apenas "não ter nada a acrescentar"

"Procuro responder às vossas questões, mesmo quando não se limitam ao Conselho de Ministros. O tema do novo aeroporto não foi debatido e, por isso, não tenho nada a acrescentar", disse.

Questionado pelos jornalistas, Luís Montenegro disse, esta quinta-feira, que "o interlocutor no Governo é António Costa, primeiro-ministro, não é ministro das Infraestruturas", assumindo que não reconhece "autoridade política" a Pedro Nuno Santos.