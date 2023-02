Afinal, vão custar "muito menos de metade". Marcelo revela preços dos palcos para JMJ

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Carolina Quaresma 10 Fevereiro, 2023 • 12:19

O Presidente da República anunciou, esta sexta-feira, que o altar-palco no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, e o palco no Parque Eduardo VII, em Lisboa, que serão construídos para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), vão custar 2,9 milhões de euros em vez dos sete milhões que estavam previstos.

"Em vez de sete milhões [de euros] passa-se para 2,9 [milhões]. Acho que valeu a pena aquilo que a comunicação social e a sociedade portuguesa fez como apelo. Nestes tempos difíceis, de guerra e de inflação, era preciso, de facto, baixar. Eu fico satisfeito pelo esforço que foi feito por todos para baixar para muito menos de metade", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

A JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da JMJ decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.