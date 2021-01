Afluência às urnas em Leiria até às 17h foi superior a 40%

Escola EB 2,3 D. Dinis, em Leiria

No concelho de Leiria, às 17 horas, 11 secções de voto apresentavam percentagens de afluência às urnas superiores a 40%, anunciou o presidente do Município, Gonçalo Lopes.

Na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, a percentagem de votantes está nos 45%.

É nesta freguesia do centro da cidade que fica a Escola EB 2,3 D. Dinis, o segundo maior local de votação no concelho de Leiria, com 11 secções de voto e 10 mil eleitores.

Na Escola D. Dinis, a TSF confirmou que a afluência às urnas tem sido contínua desde as primeiras horas da manhã. O tempo de espera depende da hora e da secção de voto. Algumas estão praticamente vazias, noutras, durante a tarde, já foi preciso aguardar uma hora para votar. As pessoas estão de máscara e respeitam o distanciamento físico imposto pela pandemia, esperando ao ar livre. Há um acesso, de cada vez, à sala de votação.

Também na Escola C+S de Marrazes, que acumula o maior número de secções de voto (20) no concelho de Leiria, existiu alguma demora durante o dia, mas o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, garante que a gestão das filas de espera vai acontecendo com tranquilidade e sem sobressaltos.

Há 113 mil eleitores recenseados no concelho de Leiria, que, este ano, conta com 118 secções de voto, mais cinco. Nas últimas eleições presidenciais, em 2016, a percentagem de votantes chegou aos 55%.