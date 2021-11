"Agora, é tempo de sarar as feridas." Costa diz que não quer mais polémicas

O primeiro-ministro, António Costa © Tiago Petinga/Lusa

Por Carolina Quaresma 08 Novembro, 2021 • 21:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta segunda-feira que não quer mais polémicas relacionadas com o chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

"Agora, é tempo de sarar as feridas. O país não quer mais polémicas, o país quer que nos concentremos a cumprir o nosso dever", disse Costa, em entrevista à RTP.

O chefe do Governo sublinhou que os partidos políticos "não deixaram sequer que o Orçamento do Estado chegasse à especialidade".

"Fomos ao limite do limite. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Estivemos a negociar até ao último minuto", considerou.

Para António Costa houve falta de vontade na continuidade do Orçamento do Estado para 2022. "Se tivesse havido vontade não tinha chumbado. O debate foi morto à nascença", frisou.

O Presidente da República convocou eleições legislativas antecipadas para 30 janeiro de 2022 na sequência do "chumbo" do Orçamento do Estado do próximo ano, no parlamento, a 27 de outubro.

O Orçamento teve apenas o voto favorável do PS e os votos contra das bancadas do PCP, BE e PEV, além dos deputados da direita, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. O PAN e as duas deputadas não inscritas abstiveram-se.

A perda do apoio parlamentar no Orçamento do Estado de 2022 foi um dos motivos invocados por Marcelo Rebelo de Sousa para justificar a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições.

A Constituição determina que as legislativas antecipadas têm de se realizar nos 60 dias seguintes à dissolução do parlamento - que só poderá ser decretada, portanto, a partir de 01 de dezembro.

* Em atualização

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A CRISE POLÍTICA