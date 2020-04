"Ainda não me demiti." André Ventura marca convenção nacional do Chega

© André Rolo / Global Imagens

André Ventura convocou uma convenção nacional do Chega para setembro.

Depois de o jornal Observador ter avançado que o líder do Chega se tinha demitido e convocado eleições no partido, num comunicado enviado à TSF o partido adianta apenas que vai "fazer uma comunicação, ainda hoje, aos militantes e dirigentes do Chega."

"Ainda não me demiti, mas será feito para haver uma convenção eleitoral", disse à Lusa André Ventura, remetendo mais pormenores para um vídeo que será divulgado este sábado.

A notícia foi avançada pelo Observador, que adianta que André Ventura tomou a decisão de abandonar a liderança do partido depois de ter sido contestado internamente por se ter abstido na votação da renovação do estado de emergência, visto que da primeira vez votou favoravelmente.

André Ventura tem sido o único rosto do Chega desde a sua fundação e oficialização como partido pelo Tribunal Constitucional a 9 de abril do ano passado.

Foi eleito presidente da Direção Nacional na primeira convenção nacional em junho e chegou ao Parlamento nas eleições legislativas de outubro de 2019, tornando-se deputado único do Chega.

Em fevereiro anunciou a decisão de se candidatar às eleições presidenciais de janeiro de 2021, defendendo a criação de um "outro regime" para o país, com a instauração de uma "quarta República", considerando que a atual "já não serve".