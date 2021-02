Alargado apoio às famílias. Leia na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros

© António Cotrim/Lusa

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o alargamento do apoio excecional à família "no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais".

Neste âmbito, o apoio é alargado aos pais que estejam em teletrabalho e optem por interromper essa modalidade para acompanhar os filhos ou dependentes.

Este alargamento abrange famílias monoparentais "durante o período da guarda do filho ou outro dependente", famílias com, "pelo menos, um filho ou outro dependente" que frequente um equipamento social de "apoio à primeira infância, estabelecimento de ensino pré-escolar ou do primeiro ciclo do ensino básico", ou seja, até ao quarto ano de escolaridade.

Também as famílias com, "pelo menos, um dependente com deficiência, com incapacidade comprovada igual ou superior a 60 %, independentemente da idade" são abrangidas pelo apoio.

O valor deste apoio é aumentado para famílias monoparentais ou para famílias cujos os pais alternem, semanalmente, o apoio "assumindo a Segurança Social o diferencial para garantir o pagamento de 100 % da remuneração".

Desta reunião saíram também a atualização das pensões mais baixas e a criação do Instituto Nacional de Administração.

O Governo aprovou também "uma resolução fundamentada que decreta o especial interesse público da manutenção das disposições relativas a contratação de enfermeiros estrangeiros constantes do Decreto que regulamenta a execução do Estado de Emergência, no âmbito da Providência Cautelar interposta pela Ordem dos Enfermeiros".

Assim, é definida como "absolutamente crucial a aplicação das normas visadas, permitindo que, face ao aumento significativo do número de doentes internados em consequência da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, se contratem, em função das necessidades sentidas, todos os enfermeiros que o presente momento impõe".