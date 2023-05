Albuquerque incentiva PSD "a jogar para maioria", pede silêncio sobre Chega, mas deixa encargos

Miguel Albuquerque quer o PSD "a jogar" para a maioria absoluta, recomenda silêncio sobre o Chega e defende que Cavaco Silva quis passar o testemunho a Luís Montenegro. Em entrevista à TSF, o presidente do Governo regional afasta qualquer condicionamento do Chega na Madeira.

Além de líder do Governo regional, Miguel Albuquerque é também presidente do conselho nacional e da mesa do congresso do PSD, e deixa um caderno de encargos à direção para se assumir como alternativa. Defende que o partido deve apresentar um programa de redução fiscal e um compromisso com os professores.

Os rasgados elogios vão para o discurso de Cavaco Silva, que para Albuquerque foi "o discurso da semana". O líder madeirense destaca o apoio do antigo Presidente a Luís Montenegro e o apelo ao distanciamento sobre possíveis coligações.

"Cavaco Silva veio apoiar num momento muito importante e, pela primeira vez desde que saiu do Governo, vem apoiar um líder do PSD, dizendo que tem a capacidade e todo o perfil para ser a alternativa ao atual estado de coisas e, sobretudo, para ser primeiro-ministro", disse.

Miguel Albuquerque considera que as palavras de Cavaco Silva "dissipam muitas dúvidas em eleitores do centro-direita e alguns dirigentes" que "continuavam a alimentar os equívocos" quanto ao candidato do PSD a primeiro-ministro.

A Madeira vai a eleições em outubro, com o PSD a apresentar-se em coligação com o CDS-PP, atual parceiro de Governo. Miguel Albuquerque mostra-se confiante na maioria absoluta e rejeita que o Chega vá condicionar o Governo regional: "A Madeira não está radicalizada nem polarizada".