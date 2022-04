Alexandra Leitão e Brandão Rodrigues vão presidir a comissões parlamentares

© André Kosters/Lusa

Os ex-ministros Alexandra Leitão e Tiago Brandão Rodrigues foram indicados pelo Grupo Parlamentar do PS para presidirem, respetivamente, às comissões parlamentares de Transparência e Estatuto dos Deputados, e de Ambiente e de Energia.

Fonte oficial da bancada socialista adiantou à agência Lusa que, além das escolhas referentes aos ex-ministros da Administração Pública e da Educação, outra novidade foi a indicação do professor jubilado Alexandre Quintanilha para presidir à Comissão Parlamentar de Educação e de Ciência.

Entre as nove presidências de comissões detidas pelo PS, num total de 14, outra novidade é a opção por Luís Graça, líder da Federação de Faro dos socialistas, para presidir à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Vão manter-se como presidentes de comissões parlamentares, pelo PS, Sérgio Sousa Pinto (Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas), Marcos Perestrello (Defesa Nacional). Luís Capoulas Santos (Assuntos Europeus), Filipe Neto Brandão (Orçamento e Finanças) e Pedro do Carmo (Agricultura e Pescas).

Para a vice-presidências de comissões, a bancada socialista indicou Claudia Santos (Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias), Pedro Coimbra (Economia, Obras Públicas e Habitação), Ana Paula Bernardes (Trabalho, Segurança Social e Inclusão).

Nas vice-presidências indicadas pela bancada socialista as novidades são o ex-secretário de Estado Jorge Seguro Sanches (Saúde) e o membro do Secretariado Nacional do PS João Azevedo (Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local).

Pela parte dos sociais-democratas, o antigo líder parlamentar Fernando Negrão vai presidir à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a ex-'vice' do partido Isabel Meirelles à do Trabalho.

Para a presidência da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação o PSD indicou o ex-vice da bancada Afonso Oliveira e para a de Saúde António Maló de Abreu, vogal da Comissão Política Nacional de Rui Rio e ex-coordenador parlamentar para a área da saúde.

A antiga autarca Isaura Morais será a nova presidente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local.

As 14 comissões parlamentares tomam posse na quarta-feira.