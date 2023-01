Alexandra Reis garante ter declarado indemnização da TAP ao Constitucional

© Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

Por TSF 22 Janeiro, 2023 • 22:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis garante que entregou ao Tribunal Constitucional (TC) a declaração de património em que constavam os saldos das contas bancárias, nos quais já se incluía o valor da indemnização de meio milhão de euros recebida da TAP.

Este domingo, o jornal Público noticia que a também antiga administradora da TAP não declarou ao TC a indemnização que recebeu quando saiu da companhia aérea em fevereiro, algo que é exigido por lei.

Já na noite deste domingo, em declarações à SIC Notícias, Alexandra Reis garantiu que entregou a declaração de património no Tribunal Constitucional logo após a entrada na NAV.

O Público adianta também que não foram comunicadas a desvinculação da TAP e a sua entrada na NAV, já no mês de julho, onde assumiu o cargo de presidente do Conselho de Administração.

Na última sexta-feira, o antigo ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, que saiu do Governo no seguimento da polémica pelo pagamento desta indemnização, reconheceu que não só soube da mesma como aprovou o seu pagamento através de uma comunicação de que nem o próprio, nem o secretário de Estado das Infraestruturas - que também saiu - nem a chefe de gabinete do ministros se lembravam.