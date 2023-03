Alexandra Reis reintegrada na TAP? "O mais prudente é aguardar pelo relatório"

O ministro das Infraestruturas, João Galamba © Estela Silva/Lusa

Por Cátia Carmo 01 Março, 2023 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, não confirma, para já, se a reintegração de Alexandra Reis na TAP é uma hipótese para o Governo. Por enquanto prefere aguardar pelo relatório feito pelo antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

"O mais prudente é aguardar pelo relatório, cabe ao Governo esperar e aí sim será, se necessário, reposta a legalidade", respondeu João Galamba aos jornalistas durante uma visita à torre de controlo do Aeroporto de Faro, no Algarve.

Já sobre possíveis punições para gestores, Galamba lembrou que a TAP, como outras empresas com intervenção do Estado, têm regimes de exceção, por exemplo, no que diz respeito às remunerações se for necessário.

"O visto prévio do Tribunal Constitucional é manifestamente incompatível com a gestão de uma companhia aérea, nem seria correto imputar a gestores responsabilidade por algo que, mesmo que tentassem fazer, seria incompatível", acrescentou o ministro das Infraestruturas.

Alexandra Reis foi exonerada do cargo de secretária de Estado do Tesouro depois de ter sido tornado público que tinha recebido uma indemnização de 500 mil euros quando saiu da TAP. O caso levou à demissão de Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, e Hugo Santos Mendes, ex-secretário de Estado das Infraestruturas.