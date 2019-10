"Alguma vez eu ia fazer semelhante coisa?" Rio responde ao ataque de Costa

"Eu não sei se a direita o fez. O centro não fez nada; a direita, não sei, mas nós somos o centro" © Reuters

Rio diz ser "completamente mentira" a acusação que Costa dedicou aos partidos de direita de que teriam "plantado" o popular com quem se exaltou.

O social-democrata lamentou o facto de o "doutor António Costa se ter referido ao PSD". "Alguma vez eu ia fazer semelhante coisa?"



"Admito que ele [Costa] ainda antes do fim da campanha vá repor aquilo que ele sabe que é verdade."

"Eu não sei se a direita o fez. O centro não fez nada; a direita, não sei, mas nós somos o centro", posicionou-se o líder dos sociais-democratas.

Rui Rio, ouvido pelo jornalista Filipe Santa-Bárbara, diz que "o centro não foi de certeza" 00:00 00:00

Em causa está o incidente de Costa com o popular que o acusou de não ter estado presente aquando dos incêndios de Pedrógão Grande.

O secretário-geral do PS, António Costa exaltou-se com um popular que o confrontou no Terreiro do Paço, em Lisboa. A conversa começou por ser amigável mas a conversa depressa "azedou".

O homem não identificado começou por dizer que sempre votou PS "independentemente das pessoas que lá estão" e, dizendo que neste momento estava "relutante", questionou António Costa sobre os incêndios de Pedrógão Grande, acusando o primeiro-ministro de estar nas suas "merecidas férias" e de não se ter deslocado ao local.

Costa não gostou, respondeu que essa afirmação era "mentira" e que interrompeu as férias para se deslocar a Pedrógão. "No dia 18 de junho eu estava lá!", retorquiu o primeiro-ministro. António Costa atribuiu a culpa do incidente à direita e disse tratarem-se de "fake news": "É vergonhoso quando a direita recorre a golpes tão baixos."

Rio afirmou preferir "não comentar" o incidente do primeiro-ministro com o popular, mas aproveitou ainda para dizer que "todos os políticos têm o direito de perder a cabeça, mas, olhe, eu ouço muita coisa de que não gosto..." O social-democrata destacou que ouve vários comentários em campanha com os quais não concorda, mas deixou a crítica a Costa em suspenso.

Quanto ao ministro das Finanças, Rio disse que nunca havia dito que Mário Centeno baixou o nível da campanha, mas que a sua declaração sim. O candidato pelo PSD frisou "a fuga aos debates de Mário Centeno", mas acredita que esta campanha termina com um "balanço positivo", já que, até ao momento em que Costa se exaltou, "todos se comportaram devidamente".