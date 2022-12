Alterações ao mercado do carbono na UE não afetam Portugal, garante Governo

João Galamba © André Luís Alves / Global Imagens

O Governo rejeita que o alargamento do mercado do carbono ao aquecimento de edifícios e aos combustíveis rodoviários vá ter impacto em Portugal.

Em declarações à TSF, João Galamba, secretário de Estado do Ambiente e da Energia, mostra-se satisfeito com o acordo alcançado a nível europeu, que considera uma reforma da maior importância por "uniformizar, alargar e abranger todos os países".

O governante garante que, ao contrário do que acontecerá noutros países, não estão em causa maiores custos para os portugueses.

"O alargamento aos edifícios e aos transportes não terá impacto em Portugal porque Portugal já tinha iniciado esse caminho (...) Não há aqui, ao contrário do que acontece noutros países onde este tipo de reforma ainda não tinha sido iniciada, um agravamento de custos nem para as famílias em termos de aquecimento e arrefecimento nos edifícios, nem para o setor dos transportes, porque Portugal já tinha taxa de carbono, já tinha uma fiscalidade verde nesta área", explica.

Questionado sobre se estas mudanças vão implicar alterações na forma como o Fundo Ambiental será aplicado, João Galamba também assegura que nada vai mudar. Quanto muito, o país terá outras formas para investir na descarbonização.

"Haverá uma maior disponibilização de fundos para investir nessa aceleração", uma vez que, no âmbito deste acordo, Portugal "passou a estar elegível no fundo para a modernização" somando assim "cerca de 900 milhões de euros adicionais de fundos para investir na descarbonização."

Em relação à possibilidade de lançar programas de ajuda para a renovação das frotas, o secretário de Estado afirma que é uma hipótese em cima da mesa com estes fundos europeus.

"Estes fundos - seja o fundo de modernização, seja por via do fundo de inovação, seja no fundo social do clima - darão meios financeiros a Portugal para fazer medidas", aponta João Galamba.

A descarbonização trata-se de uma estratégia de médio longo prazo da União Europeia, "na qual Portugal não só acredita, como está fortemente empenhado e até está na liderança dessa mesma transição", destaca.

Os eurodeputados e Estados-membros da UE chegaram este domingo a acordo sobre uma vasta reforma do mercado de carbono europeu que prevê cobrar pelas emissões provenientes do aquecimento de edifícios e do transporte rodoviário, além de eliminar gradualmente os "direitos de poluição" gratuitos atribuídos à indústria.