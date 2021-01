"Alterem a lei." Rui Moreira quer adiamento das presidenciais

Rui Moreira já enviou uma carta ao Ministério da Administração Interna sobre a votação nos lares © Fernando Veludo/Lusa (arquivo)

Por Francisco Nascimento 13 Janeiro, 2021 • 17:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rui Moreira recebeu esta terça-feira o candidato da Iniciativa Liberal na Câmara Municipal do Porto. O autarca foi uma das primeiras vozes a pedir o adiamento das eleições presidenciais, e volta a repetir a deixa.

O líder da autarquia portuense garante que não entende os diferentes critérios do Executivo e reforça: "Não podemos confinar para umas coisas e não confinar para outras."

Rui Moreira: "Não consigo entender" 00:00 00:00

Rui Moreira diz também que é imprudente ir aos lares de idosos, para que os utentes votem nas eleições. Os autarcas vão aos lares no início da próxima semana, mas o presidente da Câmara do Porto considera que o Governo está a ser irresponsável. E questiona em que condições é que está garantido o sigilo de voto, por exemplo, no caso de uma pessoa acamada.

"Tudo isto podia ser prevenido, mas está a ser tratado com um extremo mau senso" 00:00 00:00

O autarca garante que há espaço para alterar a lei, tendo em vista o adiamento das eleições presidenciais. "Já que andaram uma semana para declarar estas novas medidas, suspendam por 24 horas o estado de emergência e alterem a lei", sustenta.

"Não me venham falar na lei" 00:00 00:00

Rui Moreira enviou uma carta ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admitindo que o processo de votação nos lares está comprometido. O presidente da autarquia do Porto apelou para que o Ministério do Trabalho e da Segurança Social tenha um papel ativo na recolha dos votos.

Tiago Mayan Gonçalves assume que as eleições presidenciais foram mal preparadas. Ainda assim, o candidato da Iniciativa Liberal explicou que não há margem para adiar as eleições presidenciais.

"Estamos num ponto de não retorno, mas estamos nesta pandemia há mais de dez meses. Sabíamos que ia haver uma segunda vaga. A falta de preparação do Governo para perceber estes problemas é uma fator de risco para as pessoas", apontou.

Quanto à votação nos lares de idosos, Tiago Mayan acusa o Governo de não conhecer o terreno, e nota o trabalho das autarquias para resolver o problema.