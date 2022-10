"Amor da minha vida." Deputada Isabel Moreira dedica texto emotivo ao pai Adriano

Isabel Moreira com o pai, Adriano Moreira © Instagram Isabel Moreira

A deputada do PS Isabel Moreira deixou, nas redes sociais, uma mensagem emotiva ao pai, Adriano Moreira, que morreu este domingo. Recordou a sua "força de vida", a luta "para nunca deixar a mãe" e o medo que sempre teve de perder o pai.

"Pai, meu amor, amor da minha vida, há dez anos escrevi-te uma carta a dizer deste amor que sempre fez do dia de hoje o dia que mais temi na vida e dez anos depois está tudo inteiro, está tudo intacto, nunca houve, entre nós, qualquer lacuna. A plenitude de ter dito, de ter agradecido a possibilidade da minha vida, verdade tão violenta que hoje estou cheia de medo de seguir sem a tua validação assegurada, mas prometi o que sabes que prometi e que seja sempre véspera. A plenitude de ter dito, a plenitude de ter sentido, de tudo em nós fazer sentido, pai, meu amor, amor da minha vida, obrigada. Estou cheia de medo, pai, cheia de medo, mas prometi o que sabes que prometi", pode ler-se na publicação de Isabel Moreira.

Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura (1961-1963) e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de Relações Internacionais.

Com 100 anos completados em 06 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.