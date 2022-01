Ana Catarina Mendes afirma que Rui Rio é "lobo vestido com pele de cordeiro"

A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Lusa 27 Janeiro, 2022 • 07:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A líder parlamentar do PS acusou esta quinta-feira o presidente do PSD de ser "um lobo vestido com pele de cordeiro", nunca dizendo ao país o que pretende fazer, porque o seu real programa político está "dissimulado".

Este ataque a Rui Rio foi lançado por Ana Catarina Mendes, cabeça de lista socialista pelo círculo de Setúbal, numa intervenção no pavilhão da Sociedade Filarmónica Artística Piedense, em Almada, que antecedeu o discurso final a cargo do secretário-geral do PS, António Costa.

"Nesta campanha, o doutor Rui Rio é o lobo vestido com pele de cordeiro, que não diz ao país o que quer, que está a dissimular o seu programa", acusou a presidente do Grupo Parlamentar do PSD.

Na sua intervenção, Ana Catarina Mendes atacou o PSD, dizendo que os portugueses devem rejeitar um modelo de país "em que o salário mínimo e o salário médio não aumentam".

"Rui Rio votou sempre contra o aumento do salário mínimo do país. No seu núcleo político (como foi o caso do presidente do Conselho Estratégico Nacional dos sociais-democratas), advertia-se que a subida do salário mínimo iria provocar falências de empresas e aumento do desemprego", apontou a "número um" da lista do PS por Setúbal.

Segundo Ana Catarina Mendes, o presidente do PSD "bem pode dizer agora que está a favor do aumento".

"É falso", declarou, antes de assinalar que os sociais-democratas pretendem baixar os impostos de todas as empresas, mas adiam qualquer redução do IRS, e que querem colocar a classe média a pagar as despesas de saúde.

Em outra parte do seu discurso, embora sem mencionar o Bloco de Esquerda e o PCP, a presidente do Grupo Parlamentar do PS criticou os partidos que chumbaram o Orçamento do Estado para 2022 e abriram a atual crise política.

"Alguém pôs os interesses partidários acima dos interesses do país", disse.

LEIA AQUI TUDO SOBRE AS LEGISLATIVAS 2022