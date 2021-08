Ana Catarina Mendes, Medina, Vieira da Silva e Pedro Nuno Santos. Sem leituras políticas e à mesa "com muito gosto"

"Para mim importante foi a reeleição de António Costa" © LUSA

Por Rui Polónio e Catarina Maldonado Vasconcelos 28 Agosto, 2021 • 14:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A reunião ainda mal tinha começado e o incidente que marcaria o 23º. Congresso Nacional do PS já estava encontrado. Pedro Nuno Santos foi o último dos possíveis candidatos à sucessão de António Costa a chegar. Com um ar descontraído, mas passo acelerado, Pedro Nuno Santos atravessou o longo parque da Portimão Arena, mas não quis explicar o atraso. Aos jornalistas deixou apenas votos de um bom congresso.

Mais pontuais foram os restantes nomes apontado à sucessão de Costa. Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes chegaram quase em simultâneo e com um discurso semelhante.

A ministra Mariana Vieira da Silva garantiu que este ainda não é a hora para discutir a liderança. "A constituição da mesa do congresso não depende de nenhum futuro. Já há três anos fiz parte da mesa do congresso, e acho que não devemos interpretar excessivamente essa questão. Faço-o com muito gosto, participo neste congresso com muito gosto."

A governante preferiu destacar que se trata de "um congresso importante" para o desenho das políticas "que permitam recuperar o país e construir um futuro melhor para todos os portugueses". Por isso, rejeitou leituras alternativas ao seu protagonismo. "Não faço leitura política, estou na mesa com muito gosto", argumentou.

Mariana Vieira da Silva não quer antecipar futuras lideranças. 00:00 00:00

Quanto à possibilidade de o partido vir a ser liderado por uma mulher, Mariana Vieira da Silva conciliou fatores essenciais para que tal suceda. "Há duas coisas importantes: uma é que os partidos sejam liderados por quem consiga fazer esse trabalho, de liderança, de união do país em torno do seu progresso."

Lembrando que o número de mulheres ministras tem aumentado, a governante considerou inevitável que o PS venha a ser liderado por uma mulher. "A participação das mulheres na política também é algo muito importante, algo em que o país tem melhorado muito nos últimos anos, felizmente. Um dia acontecerá, porque é assim o evoluir dos tempos."

Uma opinião que a líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, também formula: "O tempo há de fazer-se, e é evidente que hoje, com tantas mulheres na vida política em todos os partidos, há de haver um dia em que teremos uma mulher à frente dos destinos. Este não é esse tempo."

Ouça as declarações de Ana Catarina Mendes. 00:00 00:00

A líder parlamentar foca-se, em vez disso, no debate do futuro do país. "O Partido Socialista sempre demonstrou que é um partido plural em que todas as vozes cabem", sustentou.

Também para Medina este não é o momento para discutir a liderança, até porque, lembra, Costa acabou de ser reeleito secretário-geral do PS. Leituras políticas são, por isso, rejeitadas. "Não sei, façam-nas vocês. A leitura que tenho é que vou poder estar com os meus camaradas de partido, que muito estimo. Vamos poder falar mais sobre isso, e terei trabalho acrescido neste congresso na mesa."

O sucessor de Costa na Câmara de Lisboa espera, em vez disso, continuar a apoiar o secretário-geral e primeiro-ministro em todos os desafios que se atravessem. "Para mim importante foi a reeleição de António Costa, que eu apoiei de forma muito clara e entusiasta. Está agora a iniciar o seu mandato de secretário-geral, e o mandato será muito exigente. Espero poder estar a seu lado."