Ana Catarina Mendes pede "ponderação" e "sensatez" ao ministro das Infraestruturas

Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, critica a forma como o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, reagiu à posição assumida pelo presidente da Ryanair, envolvendo-se numa troca de acusações com Michael O'Leary.

No programa da TSF A Circulatura do Quadrado, Ana Catarina Mendes criticou a forma como o ministro lidou com este caso, recomendando-lhe ponderação e outra noção do cargo que ocupa.

"Não se pode por no mesmo patamar porque é ministro e tem uma responsabilidade acrescida e sobretudo tem que haver aqui alguma ponderação e alguma sensatez na forma como se reage", afirmou.

Ouça as declarações de Ana Catarina Mendes no programa A Circulatura do Quadrado 00:00 00:00

Na semana passada, Pedro Nuno Santos reuniu-se com o responsável da companhia irlandesa que reiterou que o Governo português está a "desperdiçar dinheiro" com a "falhada" TAP. Pedro Nuno Santos respondeu de volta, acusando a Ryanair de se "aproveitar de uma situação difícil" e avisou que o Executivo não aceita intromissões, nem lições de uma companhia aérea estrangeira.