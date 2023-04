Ana Catarina Mendes pede "tranquilidade" para comissão de inquérito à TAP poder trabalhar

© Miguel A. Lopes/Lusa (arquivo)

Por Gonçalo Teles 29 Abril, 2023 • 17:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, reiterou este sábado que o Governo entrou à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP toda a informação solicitada e pediu que esta possa ser trabalhada com "tranquilidade".

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita em Paredes de Coura, a ministra sublinhou o que disse ser "o ponto importante" da conferência de imprensa do ministro das Infraestruturas, este sábado, sobre a polémica em que está envolvido.

"O Governo não sonegou informação à comissão parlamentar de inquérito, o Governo disponibilizou a informação toda que foi solicitada", reforçou, antes de pedir que sejam garantidas condições de trabalho à comissão.

"Podem todos continuar a tentar encontrar brechas", avisou, referindo ser "importante que a comissão parlamentar de inquérito tenha a tranquilidade suficiente para ter a informação que é exigida ao Governo e que possa trabalhar sobre esses documentos".

O ministro das Infraestruturas afirmou esta tarde que reportou ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e à ministra da Justiça o roubo do computador pelo adjunto exonerado, tendo-lhe sido dito que deveria comunicar ao SIS e à PJ.

Frederico Pinheiro foi exonerado na quarta-feira por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções no gabinete do ministro João Galamba, depois de ter sido visado na troca de informações divulgada na comunicação social, na quinta-feira, sobre a polémica na TAP.

No dia seguinte, o adjunto exonerado acusou o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a ex-CEO, acusações que João Galamba negou "categoricamente", referindo ainda que, "pelo contrário", "toda a documentação solicitada pela Comissão Parlamentar de Inquérito foi integralmente facultada".