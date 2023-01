PSD insiste na saída de Medina "incompetente", ministra garante "coesão" no Governo

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O PSD insistiu, esta quarta-feira, na impossibilidade de Fernando Medina continuar a ocupar o cargo de ministro das Finanças, acusando o governante de ter sido "incompetente, leviano e irresponsável" na gestão do caso TAP. Já Ana Catarina Mendes, a única ministra presente no debate e que respondeu pelo executivo, garantiu que o Governo soube "reconhecer" que falhou, corrigindo de seguida os problemas.

A Assembleia da República reuniu-se para debater a "situação política e crise no Governo" a pedido do PSD, com o executivo representado por Ana Catarina Mendes, um dia antes da moção de censura da IL, na qual estará o primeiro-ministro.

Na primeira intervenção, de resposta ao PSD - da autoria de Miranda Sarmento, que defendeu a saída de Medina -, a ministra defendeu que este foi um debate sobre "quem ganha na oposição à direita" e assinalou que o Governo soube reconhecer os erros cometidos.

Numa alusão indireta ao polémico pagamento de uma indemnização pela TAP de meio milhão de euros à secretária de Estado cessante Alexandra Reis, quando esta foi administradora da transportadora aérea nacional, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares declarou: "É bom que em política não se ignorem os problemas e, sobretudo, é bom assumir a humildade de reconhecer quando se falha".

"Principalmente, é bom corrigir e atacar com assertividade os problemas. Foi isso que fizemos: Identificámos o erro, corrigimos, reconhecemos a responsabilidade, que assumimos, e encontrámos a solução - e aqui estamos para responder ao parlamento", acentuou Ana Catarina Mendes.

Após esta referência às recentes demissões ocorridas no Governo, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares deixou outro recado, dizendo que a forma como agiu o executivo demonstra "que não se desliga da realidade e que enfrenta e resolve os problemas".

Depois, passou ao contra-ataque em relação ao PSD e, falando das obrigações de um Governo, deixou uma farpa ao líder do PSD, Luís Montenegro.

No atual contexto, espera-se que "o Governo não tire férias, não se desvie do seu foco e continue a resolver os problemas dos portugueses".

"Este debate de urgência pedido pelo PSD não é um verdadeiro debate de urgência sobre os problemas dos portugueses. Antes, é um debate de urgência para saber quem ganha na liderança da oposição à direita neste parlamento", disse.

"A urgência do momento, mesmo que se queiram distrair com a espuma dos dias, é um Governo responsável responder ao que são as verdadeiras necessidades dos portugueses", rematou.

Questionada de seguida sobre a TAP, Ana Catarina Mendes lembrou que há um plano de recuperação definida e que o Governo quer cumpri-lo, assegurando que há "foco, responsabilidade e coesão" no executivo.

A governante depressa esgotou todo o tempo de que podia usufruir no debate, acabando por deixar a maioria dos partidos sem resposta.

PSD abriu debate a defender saída de Medina

O líder parlamentar do PSD lamentou que o ministro das Finanças e o primeiro-ministro estejam ausentes do debate de urgência pedido pelo partido, e reiterou que Medina não tem "condições políticas para continuar no cargo".

"O Ministério das Finanças foi incompetente, leviano e irresponsável", acusou Joaquim Miranda Sarmento, no arranque do debate.

Miranda Sarmento recordou vários passos da recente polémica que envolveu Alexandra Reis, que foi secretária de Estado do Tesouro de Medina e foi demitida na semana passada, poucos meses depois de ter saído da TAP com uma indemnização de meio milhão de euros.

O líder parlamentar do PSD repetiu que, em vários momentos do processo, o ministro das Finanças "nada viu, nada indagou, nada questionou".

"O que os portugueses se questionam é como é que quem se comporta desta forma, quem atua desta maneira, pode estar à frente do Ministério mais importante da governação e ser responsável por gerir as Finanças de Portugal? Não pode e não podendo o senhor ministro das Finanças não tem condições políticas para continuar no cargo", defendeu.

O social-democrata considerou lamentável que, no debate de hoje, o Governo se tenha feito representar pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e não por "quem efetivamente tem explicações a dar sobre esta crise governativa e ainda não o fez", o primeiro-ministro e o ministro das Finanças.

Além das críticas a Medina, o líder parlamentar do PSD acusou António Costa de ter "desbaratado capital político que os portugueses lhe conferiram a 30 de janeiro".

"Os portugueses deram uma maioria absoluta ao PS para garantir estabilidade. Só que o senhor primeiro-ministro não é capaz de governar e garantir essa estabilidade", lamentou.

"É o governo, que internamente e pela sua ação e inação, que desbarata a estabilidade política que os portugueses lhe confiaram há menos de 1 ano. Não é só o PSD que o diz é, também, o sr. Presidente da República a dizê-lo", disse, citando até partes da mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa no Ano Novo.

Miranda Sarmento defendeu que "o país precisa de um governo que respeite a maioria que o povo lhe deu em janeiro de 2022", e avisou que, "se tal não acontecer os portugueses podem ter a garantia que o PSD será sempre a alternativa".

O debate de urgência requerido pelo PSD, assim como a moção de censura da Iniciativa Liberal ao Governo - esta agendada para quinta-feira - foram anunciados na semana passada, horas depois de ter sido conhecida a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a décima saída de um membro do executivo socialista de maioria absoluta.

Os sociais-democratas pretendiam que o Governo estivesse representado hoje no debate pelo primeiro-ministro, António Costa, mas admitiam que "por razões de agenda" este pudesse ser substituído pelo ministro das Finanças, considerando que Fernando Medina ainda tem "muitas explicações" a dar ao país sobre a escolha da sua ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis, no centro da polémica depois de ter sido noticiado que recebeu uma indemnização de meio milhão de euros para sair antecipadamente da TAP.