Ana Gomes arranca no terreno com críticas a Marcelo

A candidata às eleições presidenciais, Ana Gomes © LUSA

Por Filipe Santa-Bárbara 11 Janeiro, 2021 • 13:05

É com a banda sonora de uma retroescavadora, no meio de prédios residenciais e com vista para um grande edifício que arranca no terreno a campanha de Ana Gomes. Com o futuro centro de saúde de Algueirão-Mem Martins nas costas, a candidata é taxativa nas críticas a Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionada sobre o combate à pandemia e a tão pedida requisição civil dos privados por parte da esquerda, Ana Gomes sublinha que "o Governo está a tentar chegar a um entendimento e tem tido pressões nesse sentido, também da parte do próprio Presidente da República, que deu palco aos privados, enfraquecendo o Governo e a ministra da Saúde, quando ela precisava de ser reforçada".

Vai além nas críticas, colocando o ónus no atual chefe de Estado. "Há uma pressão que foi favorável aos privados por parte do Presidente da República e que desequilibrou a negociação contra o interesse público. Espero que o Governo, tendo tentado todas as alternativas, se necessário for, recorra à requisição civil", salienta a candidata.

Saúde arrumada, tempo para falar da campanha e da eleição presidencial. Depois de ter anulado as ações no terreno no primeiro dia oficial de campanha, Ana Gomes não sabe ainda como vai ser o seu plano até dia 22 de janeiro. Com o já certo confinamento à porta, a antiga eurodeputada socialista reconhece que a pandemia "prejudica e condiciona" os candidatos que querem fazer campanha e também aqui tem uma farpa dirigida ao recandidato Marcelo, que se "abstém" de fazer campanha e nem tempo de antena entregou.

"A estratégia de Marcelo Rebelo de Sousa é a de desvalorização da campanha e das eleições, é de menosprezo dos eleitores", nota Ana Gomes, que critica o facto de as eleições terem sido tardiamente marcadas e, por isso, não existir o tempo devido para que todos os preparativos fossem feitos.

Nomeadamente, a candidata fala da impossibilidade do voto por correspondência de muitos emigrantes portugueses. "É indigno que os nossos emigrantes, a maior parte deles, não possam votar porque não foi regulado o voto por correspondência ou o voto eletrónico, nem sequer a participação que tiveram nas legislativas podem ter agora. Isto é uma indignidade, isto é desprezar os eleitores portugueses e a responsabilidade é do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa", critica.

Neste dia dedicado à saúde, dividido com entrevistas nos media, Ana Gomes tem ao fim da tarde uma conversa online agendada com estudantes de medicina. Não só para continuar a focar a centralidade que defende do SNS, mas também para "olhar para as carreiras dos profissionais de saúde, para que não continuem a ser empurrados para os privados ou para a emigração".