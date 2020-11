Ana Gomes em isolamento após contacto com infetado por Covid-19

A ex-eurodeputada socialista, Ana Gomes © José Sena Goulão/Lusa

Ana Gomes está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus, revelou a candidata à Presidência da República no Twitter.

"Olá. Estou a cumprir 14 dias de isolamento profilático depois de na semana passada ter tido contacto com uma pessoa que entretanto soube estar infetada por Covid. Mal me avisou, liguei à Linha de Saúde 24 e devo dizer que tudo funcionou impecavelmente. Ontem, por determinação das autoridades de saúde, fiz o teste da Covid-19 e deu negativo", revelou Ana Gomes no vídeo publicado na rede social.

A candidata à Presidência da República sublinha que não tem qualquer sintoma, mas cumpre estas duas semanas de isolamento "com sentido de dever". No final, aproveitou também para apelar à responsabilidade dos portugueses, de forma a evitar que tenham de ser tomadas "medidas mais drásticas de restrição das liberdades".

