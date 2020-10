Ana Jorge defende "situação perfeitamente controlada" pelo SNS

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

"Estamos com uma situação perfeitamente controlada". É esta a visão da médica e antiga ministra socialista Ana Jorge sobre a atual situação de pandemia em Portugal. Para a antiga governante, "a situação não está descontrolada, há um acompanhamento dos casos", mas reconhece que "há que fazer reforço de alguns atendimentos, nomeadamente a capacidade da Saúde Pública que é importante para acompanhamento dos casos positivos".

Ana Jorge defende que é preciso reconhecer o investimento que foi feito na Saúde Pública em Portugal, "que durante muitos anos foi tida como parente pobre", porque "se não tivéssemos o que temos de saúde pública neste país, não tínhamos o controlo da situação como temos tido até agora".

Considera a antiga governante que, do ponto de vista da pandemia, Portugal comparado com países equivalentes tem a situação "perfeitamente controlada".

À saída de Belém, onde o ex-governante Luís Filipe Pereira criticou a estratégia do governo de não mobilizar o setor privado e social na resposta à pandemia, Ana Jorge nega a existência de questões ideológicas como tem vindo a ser apontado por partidos da direita.

"Na fase inicial, o setor privado não quis e não entrou no combate à pandemia. Não sei se do ponto de vista técnico faria sentido ou não foi melhor termos o serviço público a assumir o controlo", destaca a ex-ministra de José Sócrates para quem "a grande diferença de Portugal para com os outros sítios é exatamente ter um serviço público de saúde bem organizado porque deu a resposta que foi capaz de dar e a resposta é boa".





Ainda assim, reconhece a necessidade de envolvimento dos privados, nomeadamente para as respostas a outras situações que não o novo coronavírus. "O envolvimento do setor social e privado pode ser feito, mas tem de ser feito - e acho que provavelmente fará sentido ser pensado e acho que está a ser pensado -, com as ARS para o poderem fazer a nível regional, encontrar as soluções principalmente para o não-covid neste momento, temos de pensar nestes doentes".