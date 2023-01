Número de pessoas em risco de exclusão diminui. Combate à pobreza é "missão" do Governo

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © Manuel de Almeida/Lusa

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou, esta sexta-feira, um recuo histórico, de 300 mil, no número de pessoas em risco de exclusão em Portugal e garante que o Governo vai continuar próximo das pessoas para, em cada momento, procurar responder às necessidades e colocar no terreno as medidas necessárias.

"Reiteramos o compromisso de o combate à pobreza ser uma missão. Temo-lo feito mobilizando os instrumentos de política pública e o estado social. Mostra que é possível e que temos mesmo de continuar este caminho. Esta semana aprovámos o reforço das prestações sociais. O abono de família de 2023, na prestação média, representa mais 77% do que a prestação média do abono de família de 2015. Isto é investir nas famílias e nas crianças, assumindo que é possível assumir as metas de 2030", sublinhou Ana Mendes Godinho.

A resposável pelas pastas do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garantiu também que a reformulação das prestações sociais não contributivas é uma das medidas que o Governo assume como estratégica no combate à pobreza.

"Para garantir uma maior personalização das respostas sociais às pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Está em curso, espero poder ter mais informações ao longo deste ano", informou a ministra.

Já o processo para pôr em prática os cartões e cabazes alimentares para os mais vulneráveis está a decorrer.

"São uma forma diferente de garantir a dignidade das pessoas. São processos concursais, têm de cumprir as regras de qualquer concurso público. Estou a aguardar a conclusão de todo o processo. Depende de quem ganhar o concurso e do tempo que vão demorar a pô-lo em prática", acrescentou.