Ana Mendes Godinho sobe a ministra do Trabalho

Lisboa , 14/03/2019 - Realizou-se esta na FIL a 31ª BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 2019 Secretária de Estado do Turismo Ana Mendes Godinho

Ana Mendes Godinho tem uma carreira ligada ao setor do Turismo, mas isso não impediu António Costa de a convidar para outra área: a do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, pasta que desde há quatro anos estava nas mãos de José Vieira da Silva, que sai do Executivo.

A ministra estreou-se em lides governativas no primeiro executivo de José Sócrates, como adjunta do Secretário de Estado.

Em 2011, com a vitória de Passos Coelho nas legislativas, a lisboeta nascida em 1972 ingressa no ensino mas sem largar o setor dos visitantes estrangeiros: foi coordenadora e docente do curso de Pós-graduação de Direito do Turismo na Faculdade de Direito de Lisboa.

Em 2015 António Costa forma a geringonça e vai buscá-la para secretária de Estado, cargo que ocupou durante toda a legislatura e que corresponde a um período de crescimento do setor que já vinha de anos anteriores: os 19 milhões de hóspedes em 2015 cresceram para 25 milhões em 2018.