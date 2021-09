Ana Paula Zacarias de saída do Governo "quando for entendido conveniente" por Santos Silva

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias © António Cotrim/Lusa

A data para uma remodelação no Governo está nas mãos de Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros. Depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter anunciado que a única remodelação à vista seria na Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, a atual secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, afirmou, esta quinta-feira, que tudo está dependente do ministro.

"Neste momento, como é conhecido, eu voltarei à carreira diplomática. Espera-se que o sr. ministro dos Negócios Estrangeiros articule o movimento diplomático e, quando for entendido conveniente, fará o seu anúncio", quando questionada pelos jornalistas, esta tarde, em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, sobre se já teria data para voltar à diplomacia.

O primeiro-ministro, António Costa, reiterou, esta terça-feira, que não está prevista qualquer outra remodelação no Executivo, após especulação de que, no seguimento das eleições autárquicas do último domingo, haveria eventuais mudanças no elenco ministerial.