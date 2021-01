© Hugo Delgado/Lusa

Num comício ao ar livre,com o Castelo de Guimarães ao fundo, e talvez achando-se imbuido do espirito de Afonso Henriques, André Ventura teatralizou o seu discurso.

"Perante este castelo eu me ajoelho em memória de Portugal porque o país merece este luta", enfatizou o candidato. Segundo o também deputado único do Chega, o país "merece esta entrega e a dádiva de uma vida", dramatizou.

Exatamente no campo de São Mamede, onde se realizou a batalha em que o primeiro rei de Portugal derrotou os castelhanos, e sempre com um discurso nacionalista, não faltou a referência aos espanhóis. Com a alusão à ministra espanhola Irene Montero que, em solidariedade com Marisa Matias, pintou os lábios de vermelho. "Quando ministras espanholas nos atacam só significa que estamos no bom caminho."

André Ventura considera-se "a alvorada de que Portugal precisa".

"Em Portugal mandam os portugueses, não mandam espanhóis nenhuns", gritou.

Na cidade onde. há alguns meses. três adeptos do Vitória de Guimarães foram indiciados como arguidos por insultos racistas ao futebolista do FC do Porto Marega - embora sem nunca os nomear -, o candidato do Chega saiu em sua defesa. "Acusaram-nos de ser racistas e em Guimarães temos que deixar claro que nós não somos racistas",afirmou. "Não queremos é uns a trabalhar e outros a viverem do nosso trabalho e minorias acima da lei."

O comício ao ar livre de André Ventura em Guimarães foi até agora o mais concorrido, com cerca de 200 apoiantes presentes vigiados por um forte reforço policial, que não deixava passar senão os carros de quem ia para o comício.

Apesar da barreira da PSP, alguns manifestantes conseguiram passar até ao local e gritar palavras de ordem contra o candidato do Chega.

Ouvia-se ao longe gritos de " fascista" e os apoiantes de Ventura retorquiam: "Ide trabalhar, comunas".

O candidato da extrema direita foi levado de carro até ao palco e saiu, sempre vigiado de perto pelos seus seguranças.