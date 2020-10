André Ventura desafia Rui Rio a entendimento para revisão da Constituição

André Ventura, presidente do Chega © Nuno Veiga/Lusa

André Ventura desafia Rui Rio para um um entendimento entre o Chega e o PSD para revisão da Constituição. Numa carta aberta publicada no jornal i, dirigida ao presidente do PSD, Ventura escreve que que "este é o momento de encontrar uma plataforma comum na ação política".

O líder do Chega defende que "o futuro da governação em Portugal passará inevitavelmente" pelos dois partidos, pelo que pede colaboração do PSD no processo de revisão constitucional.

Como qualquer alteração da Constituição tem de ser aprovada por uma maioria de dois terços dos deputados no Parlamento, o projeto poderá cair em poucos meses se os dois maiores partidos, PS e PSD, se entenderem para chumbar todas as propostas de André Ventura.

O PSD pode não apresentar nada no processo e votar contra as propostas do Chega, ao lado do PS e de outros partidos, ou mesmo avançar mais tarde com um projeto próprio.

"É para nós fundamental a abertura do PSD para analisar, discutir e propor alterações a esta iniciativa do Chega", apela André Ventura.

Isto apesar de admitir que há "um mar de coisas" que separam os dois projetos políticos e das farpas que lança ao PSD ao longo do texto, acusando-o, por exemplo, de "aparecer muitas vezes como muleta" do PS.

Entre as medidas que o deputado do Chega acredita estarem em aberto a uma "discussão séria e profunda" com os sociais-democratas, estão a redução do número de deputados, "penas mais graves para agressores sexuais e para a criminalidade violenta", e a reformulação do sistema fiscal.

Após o despacho de Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, de aceitar o projeto do Chega, em novembro é formada uma comissão eventual de revisão constitucional, cumprindo-se o prazo para os restantes partidos ou deputados apresentarem as suas propostas.