André Ventura promete oposição cerrada ao PS e quer ultrapassar PSD

O líder do Chega, André Ventura, afirmou este sábado, no Porto, que o objetivo do partido na atual legislatura é fazer "oposição cerrada ao Partido Socialista" e "ultrapassar o PSD" como principal partido da oposição.

"Este é um partido que sai deste Conselho Nacional com um mandato claro. Fazer oposição cerrada ao Partido Socialista, como já aconteceu neste debate do programa do Governo, fazer a oposição que o PSD não fez durante estes últimos anos. O objetivo agora é claro e não deixa margem para dúvidas a ninguém", declarou André Ventura, durante uma conferência de imprensa sobre o IX Congresso Nacional do Chega.

André Ventura acrescentou que o Chega quer ultrapassar o PSD como principal partido da oposição.

"O partido traçou como grande objetivo para os próximos anos, para esta legislatura conseguir ultrapassar o PSD como principal partido da oposição, que se vê completamente desorientado e completamente desorganizado, em lutas internas e em disputas de território interno".

André Ventura afirmou que o Chega se mostrou este sábado "unido" e "concentrado à volta dos seus órgãos, à volta à sua liderança" e que vai lutar estes próximos anos para retirar o lugar de líder de oposição ao PSD.

"O Chega vai lutar com tudo o que tem, colocar todos os recursos que tem à sua disposição com um único objetivo, que é tornar-se e afirmar-se em Portugal como a única alternativa de Governo ao Partido Socialista", disse, referindo que o Chega "sai motivado do Conselho Nacional para o fazer e com um mandato claro e renovado para a direção concretizar isso ao longo dos próximos anos".

Na conferência de imprensa no âmbito do IX Conselho Nacional, André Ventura saudou os "resultados" conseguidos nas últimas eleições legislativas, em 30 de janeiro, e referiu que foi aprovado com mais de 65% dos votos o adiamento por um ano de todas as eleições dos órgãos do partido.