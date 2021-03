André Ventura reeleito líder do Chega... mas não sabe quantos militantes votaram

O presidente do Partido Chega, André Ventura © Eduardo Costa/Lusa

Foram muitos a votar, diz André Ventura. Quantos? Não sabe. André Ventura foi reeleito, sem surpresa, presidente do Chega com 97,3 por cento dos votos, no entanto o universo eleitoral ainda não foi revelado aos jornalistas.

Os números foram anunciados por Luís Graça, presidente da Mesa da Convenção, e depois sublinhados por André Ventura. A TSF questionou ambos, mas nenhum ainda tinha dados para poder fazer a leitura correta deste resultado.

André Ventura sabe apenas que foram muitos os militantes a votar. "Não tenho acesso nem aos números, nem aos votantes. A única coisa que pedi à mesa foi a percentagem de votos com que tinha sido eleito."

"Posso garantir que [os votantes] foram muitos, de certeza que milhares votaram", afiançou.

No discurso de vitória na sede do partido onde ainda estavam vários militantes e dirigentes, André Ventura diz que o resultado mostra que as bases querem que ele siga a estratégia que tem vindo a seguir até aqui. Diz o presidente do Chega que não se vai moderar e promete luta na rua contra aqueles que defendem a ilegalização do partido.

Para Rui Rio, em particular, André Ventura tem um recado: "O Chega não vai mudar a sua via de fazer política. A possibilidade de ter um Chega diferente no Governo não vai existir, enquanto eu for líder do partido e tem de olhar para os números para perceber o que é que está a fazer mal".

"Se, de facto, o PS está perto da maioria absoluta e só o Chega é que cresce, é sinal de que o PSD não está a fazer as coisas bem", atirou. "É à direita que vamos ganhar as eleições, é com as nossas bandeiras, juntos, que podemos ganhar, e não a dar a mão ao Partido Socialista."

Notas de um dia eleitoral no Chega com candidato único. Nas eleições de setembro, votaram 40% dos 11 mil potenciais eleitores. Nesta eleição, ainda aguardamos pelos resultados.