André Ventura votou contra todos, mas Parlamento aprovou saudação à greve climática

André Ventura votou contra a saudação à greve climática © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa 29 Novembro, 2019 • 13:12

Lá fora os estudantes exigiam medidas para combater a emergência climática e, dentro do hemiciclo, a maioria dos deputados alinharam no discurso de alerta, aprovando três votos de saudação apresentados pelo PS (o que recolheu melhor votação), do PAN e do Bloco de Esquerda (o mais divisivo). A nota comum foi o voto contra todos os votos do deputado do Chega André Ventura.

O voto do PS, que apenas mereceu o voto contra do Chega e a abstenção do CDS, saúda "a Greve Climática Estudantil e todos os que nela participam, reafirmando a importância de reconhecer a emergência climática que atravessamos e tomar as medidas necessárias para a travar".

Já o voto apresentado pelo PAN lembrava que "sendo Portugal um dos países cujos impactos das alterações climáticas mais se fará sentir, torna-se urgente a alteração de paradigma, revertendo a subjugação do ambiente aos interesses económicos e empresariais". O voto do PAN apela, por isso, "à urgência na adoção de políticas e medidas económicas, sociais e ambientais que privilegiem a mitigação e adaptação às alterações climáticas". Este voto mereceu votos a favor do PS. PSD, PCP, BE, PEV, PAN e Livre. CDS e Chega votaram contra e a Iniciativa Liberal absteve-se.

Finalmente o voto do Bloco de Esquerda considera que "é essencial mudar o sistema para que o clima não mude" e defende que é preciso "alterar as políticas e o modo de produção de forma a garantir a sustentabilidade do planeta". Foi o voto que mais dividiu o hemiciclo: com Chega, CDS e Iniciativa Liberal a votarem contra e todos os outros a aprovarem o voto bloquista.