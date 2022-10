Anexação "ilegal". Embaixador da Rússia chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros

© Yuri Kochetkov/EPA

Por Rúben de Matos e Gonçalo Teles 03 Outubro, 2022 • 19:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chamou, esta segunda-feira, o embaixador da Rússia em Portugal para lhe transmitir a "firme rejeição e a

inequívoca condenação" pela anexação de quatro territórios.

"O Embaixador da Federação Russa em Lisboa foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo-lhe sido transmitida a firme rejeição e a inequívoca condenação do Governo português quanto à recente anexação pela Rússia dos territórios ucranianos de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson", lê-se no comunicado divulgado esta tarde pelo ministério liderado por João Gomes Cravinho.

No mesmo documento pode ler-se que o diplomata russo esteve reunido com o Diretor-Geral de Política Externa, Rui Vinhas, que lhe transmitiu a posição de que a anexação levada a cabo pela Rússia é "ilegal e que configura uma violação grosseira do Direito Internacional, cujos efeitos Portugal jamais reconhecerá".

Portugal apelou às autoridades russas que "anulem" a decisão e foi transmitido ao embaixador que anexação "põe em causa a ordem internacional e a arquitetura de segurança europeia". Assim, a União Europeia "adotará medidas restritivas adicionais e continuará a apoiar a integridade territorial e a soberania da Ucrânia".

O Presidente russo, Vladimir Putin, formalizou na sexta-feira em Moscovo a anexação de quatro regiões ucranianas - de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia - áreas parcialmente ocupadas pela Rússia no leste e sul da Ucrânia, após a realização de referendos, considerados ilegais por grande parte da comunidade internacional.