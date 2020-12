Ano Novo cancelado. Leia na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros

António Costa © Thomas Samson/AFP

Por Gonçalo Teles 17 Dezembro, 2020 • 20:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As celebrações de Ano Novo estão "totalmente cortadas". O anúncio foi do primeiro-ministro, António Costa, e chegou esta quinta-feira após o Conselho de Ministros, uma reunião que foi dirigida à distância e por videoconferência.

O Conselho de Ministros desta quinta-feira, decidiu "aplicar a proibição de circulação na via pública a partir das 23h00 do dia 31 de dezembro, e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro a partir das 13h00".

LEIA AQUI NA ÍNTEGRA O COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS

Mantém-se também "a proibição de circulação entre concelhos entre as 00h00 do dia 31 de dezembro de 2020 e as 05h00 do dia 4 de janeiro de 2021", exceto por motivos de saúde, de urgência imperiosa ou outros especificamente previstos.

Os horários de funcionamento dos restaurantes em Portugal Continental também foram revistos, sendo que no dia 31 de dezembro, "o funcionamento é permitido até às 22h30". Já nos dias 1, 2 e 3 de janeiro podem funcionar "até às 13h00, exceto para entregas ao domicílio".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19