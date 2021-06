Antigo presidente da Câmara do Sabugal António Esteves Morgado morreu aos 75 anos

António Esteves Morgado foi presidente da Assembleia Municipal © Gerardo Santos / Global Imagens

O antigo presidente da Câmara do Sabugal e deputado do PSD António Esteves Morgado morreu na segunda-feira aos 75 anos, anunciou esta terça-feira aquela autarquia do distrito da Guarda, que decretou três dias de luto municipal.

No despacho, a Câmara do Sabugal decretou três dias de luto municipal, que começam esta terça-feira, com a bandeira do município a meia haste, endereçando "os mais sinceros pêsames" à família do antigo autarca.

Segundo o município, António Esteves Morgado, que liderou a autarquia entre 1997 e 2005, foi um exemplo "da cultura democrática, persistência nos objetivos de desenvolvimento do concelho, de luta e de coragem, tornando-se referência municipal de competência política".

"O concelho do Sabugal, fruto da sua ação e envolvimento, da colaboração com os restantes eleitos, adquiriu um estado de modernização e qualificação notado por todos", sublinhou ainda o município, salientando que o autarca exerceu os seus cargos de "forma nobre e com reconhecido mérito".

Para além de ter sido presidente da Câmara do Sabugal, eleito pelo PSD, António Esteves Morgado foi presidente da Assembleia Municipal do mesmo concelho entre 2005 e 2009 e deputado da Assembleia da República entre 1991 e 1995.

Segundo a autarquia, a cerimónia fúnebre realiza-se esta terça-feira, às 17h30, na Torre.

Face às restrições impostas pela pandemia, a cerimónia será reservada à família e amigos mais próximos, acrescentou.