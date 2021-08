Antigo presidente da CCDR Centro, Norberto Pires, morre em acidente rodoviário

Por TSF/Lusa 12 Agosto, 2021 • 23:07 Partilhar este artigo Facebook

O antigo vereador de Condeixa-a-Nova e professor universitário Joaquim Norberto Pires morreu na terça-feira, vítima de acidente rodoviário no IC2. Numa nota divulgada pela autarquia, o presidente do executivo local, Nuno Moita da Costa, lamentou "profundamente o precoce desaparecimento" de Noberto Pires.

O antigo vereador da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, entre 2013 e 2017, Pires era membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra e professor associado com agregação do Departamento de Engenharia Mecânica da mesma universidade.

Joaquim Norberto Pires foi também presidente do Conselho de Administração do iParque - Parque de Ciência e Tecnologia de Coimbra, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, da Sociedade Portuguesa de Robótica e da Associação Portuguesa de Controlo Automático.

Presidente da República enaltece a enorme diversidade de interesse e saberes

O Presidente da República disse que a vida profissional de Joaquim Norberto Pires "reflete uma enorme diversidade de interesse e saberes", lamentando a morte "prematura e inesperada" do professor universitário na terça-feira em resultado de acidente rodoviário.

"O Professor Doutor Joaquim Norberto Pires desenvolveu uma profícua e diversificada carreira enquanto académico na sua área de especialidade, nomeadamente ao serviço da Universidade de Coimbra", relembra Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com o Presidente da República, as qualidades científicas e o sentido de intervenção e serviço à comunidade levaram Joaquim Norberto Pires a desempenhar "inúmeros cargos relevantes".

O "destacado Professor", segundo Marcelo Rebelo de Sousa, foi Presidente da Sociedade Portuguesa de Robótica, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Membro dos Conselhos Nacionais de Ciência e Tecnologia e de Empreendedorismo e Inovação, e vereador na Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, entre muitos outros.

Apresentando as condolências à família, à Universidade de Coimbra, amigos e colegas, o chefe de Estado acrescentou que Joaquim Norberto Pires serviu "com dedicação a comunidade que teve o privilégio de se cruzar com ele".